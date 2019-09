Město Fulnek zvítězilo v soutěži Odpadový Oskar

Spolek Arnika vyhlásil soutěž Odpadový Oskar. Soutěž je pro všechny obce v České republice. Je rozdělena do tří soutěžních skupin do 1000 obyvatel nad 1000 obyvatel do 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel. V Moravskoslezském kraji zvítězil Fulnek. První místo získal i v České republice.