Matematika z lidské stránky zazněla v přednesu prózy na oblastním kole Wolkrova Prostějova

Získání možnosti účasti předcházejí nominační oblastní kola do krajské postupové přehlídky. Požadován je přednes textu z poezie nebo prózy české či světové literatury formou uceleného textu, úryvku či montáže s délkou interpretace do 7 minut.

Oblastního kola v Ústí nad Orlicí se účastnilo jedenáct soutěžících ve dvou kategoriích, a to osm v I. kategorii do 18 let a tři ve II. kategorii od 18 do 21 let. Zastoupeno bylo 6 škol regionu, a to z Ústí nad Orlicí třemi studentkami SŠUP a dvěma z gymnázia, dvěma z Letohradského soukromého gymnázia, dvěma ze Žamberka ze ZUŠ Petra Ebena a po jedné soutěžící z gymnázia ve Vysokém Mýtě a gymnázia v Lanškrouně.