Malý koncert zahájil v Kaplance vernisáž výstavy s překvapivou návštěvností

Předmětem místních výstav bývají jak práce výtvarné, tak fotografické. V úterý 3. září zde byla zahájena výstava fotografií tří autorů z Písecka, trvale v této lokalitě žijících, avšak původem z Prahy. To naznačuje i titul výstavy Křtěni Vltavou, dnes na jihu žijící a tvořící, a to s číslovkou 2, jelikož se jedná o návrat stejné trojice s novými pracemi do nádherného prostředí Kaplanky.