Málokdo v patnácti ví, co chce dělat po zbytek život. Výběr střední školy je obzvláště těžký

Napilno máme, ale po celý rok. Prezentace školy probíhá v podstatě už od začátku léta a nejintenzivnější je pak od října do ledna, kdy se pořádá řada veletrhů škol, na které žáci základních škol chodí s rodiči, ale i s výchovnými poradci v rámci vyučování. Tady se prezentujeme nejvíce a jsou to pro nás nejdůležitější kanály. S žáky a jejich rodiči se tady vidíte osobně a máte prostor pro zodpovězení dotazů, kterých mají budoucí středoškoláci většinou dost. Přece jen je to pro ně důležité rozhodnutí, které je ovlivní minimálně na několik dalších let.

To určitě ne. Se základními školami z širšího okolí jsme v kontaktu po celý rok, píšeme jim o novinkách a v červnu pořádáme pro žáky 8. tříd akci, kterou jsme nazvali „Na 180 minut středoškolákem“. Žáci si tak mohou ve třech hodinách vyzkoušet, co obnáší studium na střední zdravotnické škole, naučit se základy první pomoci a vyzkoušet si i některé odbornější úkony například z Ošetřovatelství nebo Somatologie.

Chceme, aby žáci od začátku věděli, co práce ve zdravotnictví obnáší. Že je to dřina, ale také nádherná a prospěšná služba lidem, kteří vaši pomoc potřebují. Studenty proto posíláme do nemocnic už od samého začátku, ať už na exkurze, nebo jako dobrovolníky. První praxi mají už o rok dříve, než je běžné, a to ve druhém ročníku. Eliminujeme tak případy, že žák zjistí až po třech letech studia, kdy standardně nastoupí na první praxi do ostrého provozu, že mu vadí krev nebo není schopen pracovat s lidmi.