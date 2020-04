Magistrát ve Frýdku-Místku obnovuje úřední hodiny, platit ale budou bezpečnostní opatření

„Pro občany bude platit povinnost chránit si noc a ústa rouškou, šátkem nebo respirátorem a při vstupu do budovy si ošetřit ruce dezinfekcí, která bude k dispozici," řekl primátor Michal Pobucký s tím, že vstup do budovy magistrátu na ulici Politických obětí v Místku (OP, pasy, ŘP, registr vozidel, pokladna…) bude možný pouze zadním vchodem, ze strany od parkoviště.

„Připomínáme, že splatnost poplatku za odpad a psy byla posunuta o tři měsíce, tedy až na 31. srpna 2020. Na zaplacení poplatků za odpad a psy je tedy dostatek času. Také složenky do schránek budou rozesílány později než obvykle, a to až v létě," dodal primátor Pobucký.

Základní úřední hodiny magistrátu jsou v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 13 do 15 hodin. Pokladny a podatelna jsou přístupné od pondělí do pátku a například živnostenský úřad, matrika, evidence vozidel, občanky, pasy, řidičáky mají rozšířené úřední hodiny.