Magická stovka překonána, vyznavači zimního plavání okusili ledovou vodu tradičně v kostýmech

Letošní počasí a počet přihlášených odvážlivců nasvědčoval, že by mohla být magická stovka účastníků překonána. Nasvědčovalo tomu i společné focení a stále dobíhající lidé, kteří nestihli jeho začátek.

Oddíl připravil do vody vánoční strom a každý otužilec převzal u registrace vánoční ozdobu a tou musel stromek ozdobit. Asi pět minut po 12. hodině už bylo jasno, hranice 100 osob byla překonána. A tak se toto datum zapíše do historie této akce.

Tradičně se přišli účastníci vykoupat v různých kostýmech a maskách. Členové oddílu dali přednost pro koupel nejprve nečlenům. Jako první vstoupila do vody babička s vnučkou. Nejstarším účastníkem letošní koupele byl jednaosmdesátiletý František Kocián. Závěrečné defilé patřilo členům oddílu DZP Haná Prostějov. Dana Zbořilová, předsedkyně oddílu, mistryně světa a přemožitelka kanálu La Manche, přemluvila ke koupeli i moderátora.

Letošní ročník se vydařil a dle slov diváků i plavců si to všichni užili. Slunečné počasí, teplota vody i vzduchu byly příjemné. Ideální by snad byla už jen sněhová pokrývka, která by dotvořila tu správnou vánoční atmosféru. „Už se těšíme na další ročník,” dodala Dana Zbořilová.