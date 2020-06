Lucie Vondráčková natočila odvážný klip

Hned jak to bylo možné, objevila se Lucka ve filmovém studiu, aby natočila společně s režisérkou Terezou Hirsch nový klip k písni Milování (autor hudby Jiří Vondráček, autorka textu Hana Sorrosová), která se nachází na zatím posledním Lucčině CD Růže, kterou vydala firma Ságl production.

S Terezou Hirsch jde o druhou spolupráci. Lucka hrála hlavní roli v Terezině krátkometrážním filmu Beyond Her Lens, který získává jedno světové ocenění za druhým. Na svém kontě má již přes 25 ocenění a obletěl více než 80 filmových festivalů po celém světě. Logicky se tedy dalo očekávat, že se Lucie a Tereza opět sejdou u společného projektu.

A stalo se. Lucie Vondráčková natočila velmi originální klip, který díky UV efektům, barvám a hlavně tématu naprosto vybočuje z toho, co zatím od Lucie známe. A je tím velkým překvapením. Nejen pro fanoušky je to určitě něco, co jsme od zpěvačky ještě neviděli a nečekali.