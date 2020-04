Letošní ročník festivalu Divadelní svět Brno se nekoná

„V době příprav letošního ročníku nikoho nenapadlo, jak moc přesně se trefíme do tématu našich dní. Společenské klima se mění přímo před očima. Bohužel, nemá smysl přivážet v květnu do Brna představení a vysílat je divákům do počítačů z prázdných divadel. Ostatně zahraniční představení, u kterých jsme v pracovních tabulkách zapsali označení ‚highlight‘, nemají ani šanci překročit zavřené hranice,“ uvedl Martin Glaser, ředitel festivalu Divadelní svět Brno.