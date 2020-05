Letošní hradozámeckou sezonu budou provázet mimořádná opatření

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru budou muset návštěvníci dodržovat zpřísněné pokyny nad rámec návštěvnického řádu. Návštěvník musí mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu v areálu, je povinen dodržovat dvoumetrové odstupy a provést dezinfekci rukou při vstupu do pokladen či sociálních zařízení.

„Posunutí hlavní sezony mělo samozřejmě velký dopad na naši ekonomickou situaci, finanční ztráty za dvouměsíční uzavření jsou obrovské. Běžně navštíví památky během jara až milion lidí. My ale věříme, že se tyto ztráty podaří částečně pokrýt během letní sezony, kdy očekáváme zvýšený zájem ze strany tuzemských návštěvníků. Pokud o to bude ze strany návštěvníků zájem, jsme připraveni prodloužit sezonu až do září, “ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.