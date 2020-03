Lék na COVID-19 hledá celý svět. Pomoci mohou osobní i firemní počítače

Aplikace, kterou si může každý jednoduše stáhnout do svého počítače, nijak neomezuje práci na počítači a nevyžaduje aktivitu uživatele. „Vše funguje velmi jednoduše – majitel počítače do něj nainstaluje aplikaci, do které folding@home prostřednictvím internetu posílá data k vyhodnocení. Vše, co musí uživatel udělat, je stáhnout si aplikaci a po ukončení své vlastní práce počítač nevypínat, o zbytek se už počítač postará sám. Díky obrovskému množství zapojených počítačů tak vznikne jeden superpočítač,“ informoval Radek Valla, biomedicínský inženýr z oční kliniky Gemini. Díky extrémnímu zájmu uživatelů je platforma desetkrát efektivnější než nejvýkonnější superpočítač světa.

Do platformy se zapojují jednotlivci i firmy z celého světa. Česko nevyjímaje. Mezi zapojenými je i největší soukromá oční klinika v Česku. „Kvůli omezenému provozu na našich klinikách využijeme v současnosti nepotřebné počítače na recepcích a ve vyšetřovnách. Celkem do projektu nasadíme 50 počítačů. Tyto počítače budou schopny zpracovat zhruba 100 úloh denně, které dostanou zadány od projektu,“ uvedl Radek Valla.

Jednotlivci, majitelé zapojených firem, lékaři, vědci a další specialisté vyzývají k zapojení se do projektu. „S koronavirem bojuje celý svět, pokud můžeme pomoci poskytnutím našich počítačů a věnováním výpočetního výkonu, je to to nejmenší, co v současné době můžeme dělat. Navíc takto mohou pomoci miliony lidí z Česka i celého světa a podílet se tak na vývoji léku proti zákeřnému viru. Proto bych rád českou veřejnost vyzval k zapojení se do tohoto smysluplného projektu,“ uzavřel světově uznávaný oční chirurg Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini. Aplikaci je možné stáhnut zde: https://foldingathome.org/start-folding/.