Kulturní ozdravení v Mariánských Lázních

A myslí to vážně. Na Ferdinandce momentálně tráví Šviháci veškerý volný čas. Do příprav na kulturní provoz se pustili svépomocí. Na všechno ale nestačí. V hithitové kampani by rádi vybrali částku 110 000 Kč a peníze využili na opravu podlahy, zajištění přívodu vody do objektu a na další menší úpravy. Zbytek peněz použijí na kvalitní a pestrý program pro všechny věkové kategorie.