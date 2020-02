Kriminalisté zadrželi v Luhačovicích tři cizince obchodující s marihuanou

Kriminalisté v průběhu prověřování trestné činnosti trojice mužů zjistili, že by mohli být cizinci ozbrojeni. S ohledem na toto zjištění a s ohledem na trestní minulost mužů, povolali k zadržení podezřelých zásahovou jednotku z Jihomoravského kraje.

Organizovaná skupina cizinců, občanů Evropské unie, nakupovala marihuanu ve velkém z více zdrojů na území naší republiky a pravidelně ji vyvážela mimo Českou republiku, především do své rodné země, kde drogu dále distribuovala.

Cizince ve věku 35, 39 a 48 let vyšetřovatel minulý týden obvinil ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let.