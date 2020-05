Koronavirová krize prověří schopnost i ochotu zaměstnanců a zaměstnavatelů spolupracovat

„Nacházíme se v situaci, kdy to, co platí dnes, nemusí platit zítra. Nikdo nedokáže s určitostí říci, jak se bude koronavirová krize dál vyvíjet. Všechno jsou zatím jen odhady. Maximální flexibilita, a to jak zaměstnanců, tak samozřejmě i zaměstnavatelů, je jednou ze základních podmínek úspěšného zvládnutí této etapy krize. Kdo nedokáže dost pružně reagovat, neobstojí,“ uvedl jihočeský zmocněnec OS KOVO a předseda kováků u společnosti Motor Jikov Jan Janoušek.