Koronavir útočí. I z Opočna ale přicházejí dobré zprávy

Město Opočno nabídlo svým občanům, kteří patří do rizikové skupiny (především seniorům) pomoc při zajištění nákupů či léků. Cílem je omezit jejich pohyb na veřejnosti a v místech zvýšené koncentrace osob.

Pomoc zajišťují pracovníci města spolu s dobrovolníky, hlásícími se na pomoc. „Pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách, abychom vám pomohli, pokud je vaše rodina daleko, nebo vám nemůže pomoci z jiných důvodů,“ praví se v prohlášení, které zároveň vyzývá ty, co vědí o někom, kdo by pomoc potřeboval, aby informoval na zveřejněných kontaktech: