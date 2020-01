Korfbalová extraliga: prostějovský Tichý zničil Náchod, Znojmo potrápilo Brňany

SK Plhov Náchod - Prostějov, SK RG 14:26

Oba rivalové tak uhájili své pozice v tabulce, když Brno vévodí pořadí o dva body právě před celkem z Hané.

Havlová, Vyroubal, Galíček. Prostějov má ve svých řadách spoustu nebezpečných sniperů, Náchod však sestřelil úplně někdo jiný. S jedenácti koši se o to postaral Jan Tichý.

„Jde určitě o můj extraligový rekord. Cítil jsem se velice dobře a spadlo mi skoro vše. Měl jsem svůj den. Soupeř mi to však ulehčil. Od ostatních jsem zvyklý na těsnější obranu. Postupně se můj obránce snažil něco změnit, ale podpořili mě spoluhráči,“ popsal Tichý své galapředstavení.

Náchod v předešlých kolech oslavil první dvě extraligový výhry, tentokrát však neměl nárok. Stejně jako v prvním vzájemném klání Prostějov soupeře převyšoval v rychlosti, střelbě i na doskoku.

„Na podobné tempo zatím nejsme moc zvyklí, navíc nám to jednoduše nešlo. Nevěděli jsme, co na soupeře hrát. Honzu Tichého bránil Miki Martinec a myslím, že to nebylo tak špatné. Honzovi ale padlo snad deset z jedenácti košů od čar. Moc jsme nechápali, jak se mu střelecky daří,“ pochválil soupeře náchodský korfbalista Filip Šmíd.

Prostějovu se fakt, že soupeře ze dna tabulky nepodcenil, vyplatil. V tabulce udržel na dostřel dvou bodů vedoucí Brno. „K zápasu jsme přistoupili úplně stejně jako v prvním vzájemném duelu, žádné podcenění. Věděli jsme, že nás čeká rozjetý tým. Soupeři asi moc nevyhovuje, že měníme styly. Minule jsme je přehráli přes holky, tentokrát přes kluky,“ hledal Tichý příčiny jasné výhry svého celku.

Brno, KK - Modří Sloni YMCA Znojmo 21:18

V úvodu to vypadalo na jasnou záležitost, utkání ale chytlo náboj a k překvapení příliš nescházelo. Brno si v domácí hale v Maloměřicích brzy po začátku vypracovalo slušný náskok a vypadalo to, že si dojde pro bezproblémovou výhru. Modří Sloni však nesložili zbraně, trpělivě dotahovali a v jednu chvíli byly zpět jen o koš. To bylo však z jejich strany vše, Brňané nakonec náskok uhájili a slaví šestý triumf sezony.

„Druhý poločas byl hodně vyrovnaný. Naštěstí jsme v závěru zabrali. Soupeř ale hrál dobře, na rozdíl od prvního letošního utkání, kdy mu chybělo několik opor,“ připomněla brněnská korfbalistka Eliška Zieglerová, která se s osmi trefami stala nejlepší střelkyní zápasu.