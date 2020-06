Koncertu díků pro dobrovolníky v boji s koronavirem v Dobrušce se skvěle zhostil Robert Ferenc

V Dobrušce i okolí se do šití roušek, distribuce dezinfekce a dalších nezbytných činností pro zvládnutí pandemie zapojilo několik desítek jednotlivců a dále třeba Dům dětí a mládeže, Základní škola v Opočenské ulici, Hotel Dobruška, tým dobrušské Jednoty bratrské, místní skauti, farní charita, pečovatelská služba nebo odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ. Ti všichni obdrželi pozvánku na Koncert díků v dobrušské synagoze.

Během svého vystoupení nadchl zaplněnou synagogu vlastní úpravou známých písniček, dále skladbami ze svého prvního CD First a také úplně novými, které by rád nahrál na druhé CD. Hudba Roberta Ference je plná hlubokých emocí a promítá se do ní jeho nelehký životní osud.