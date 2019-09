Komedie Boeing-Boeing odstartovala provoz Divadélka Radka Brzobohatého ve Strašnicích

Pod režijním vedením Hany Gregorové, která v komedii sama hraje a v obsazení Miroslav Šimůnek, Vojtěch Efler, Eva Burešová, Bára Mottlová, Irena Máchová, tak bylo slavnostně zahájeno fungování Strašnického divadla, kde bude hrát své komedie Divadélko Radka Brzobohatého.

Myšlenku mít znovu divadelní společnost poté, co odstoupila novému nájemci prostory divadla v centru Prahy, Hana Gregorová nevzdala. „Já se nikdy nevzdávám…,“ usmívala se Gregorová.

„Já nemám problém udělat si sama ze sebe legraci a takové role mě opravdu baví. Jsme všichni moc rádi, že se slavnostní zahajovací večer a představení ve Strašnickém divadle povedlo. Diváci, kteří byli i ze Strašnic, byli nadšeni i načančaným interiérem. Moc se mi líbila jedna divačka, která bydlí jen přes park, když pronesla: Konečně to tu vypadá jako v divadle. To je pro nás asi největší kompliment. Záměrně neříkám pro mne, protože vždycky jsem brala a beru všechnu tuhle práci jako práci nás všech, celého týmu - od herců, přes techniky, až po paní uklízečku. Bez nikoho by to nešlo. A hlavně bez Ály Šebkové naší producentky. Kdo ví něco o divadle, dá mi jistě za pravdu,“ prozradila Gregorová.

„Mám opravdu to štěstí, že je kolem mě úžasný tým herců, kteří jsou šťastní, že zase máme stálou scénu a baví je naše komedie. A kromě nových diváků se nám vrátilo i naše skalní publikum, které k nám chodilo v minulosti. Lidé jsou nadšení a fandí nám. Věřím, že i strašnické diváky jsme si získali, a že Praha 10 bude právem pyšná na to, že vracíme tomuto divadlu jeho dávný lesk,“ podotkla Gregorová.

Jak sama přiznala, neprošla si v posledních dvou letech zrovna jednoduchým obdobím, především kvůli - často až nepochopitelnému mediálnímu honu, ale o to více jí těší, že se podařilo to, na čem celou dobu pracovala.

„Jsem moc ráda, že se nám to podařilo, je to radost, a že mám kolem sebe bezvadné kolegy, přátele, kteří za mnou stáli tehdy a stojí i dnes. To je můj motor, moje motivace do další práce. Všechny tímto srdečně a ráda zvu k nám do Strašnického divadla. Já tu můžu vyprávět co chci, ale oni musí přijít a přesvědčit se. Jsem si jistá, že i Radek, který se na nás dívá tam seshora, by byl pyšný,“ dodala Hana Gregorová u fotografie, která zdobí foyer divadla a přibudou k ní i portréty ostatních herců, kteří v divadle hrají.

„Hanka je herdek baba, která je rázná, umí být přísná, ale je to velká profesionálka a osobnost. Je nám s ní dobře, jinak bychom tu ani nebyli. Dělá se nám s ní skvěle, už proto, že ona se o nás umí skvěle postarat - od krásných rolí, až po servis, včetně praní kostýmů nebo toho, že vždycky po představení máme co jíst a pít. A když se nám nechce domů, jdeme si třeba sednout a baví nás to i po tom, co zhasnou světla a zavře se opona,“ dodali svorně herci z představení.