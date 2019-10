Kolínský Pejsek slaví roční narozeniny

Netrvalo dlouho a přišlo první společné venčení. To se uskutečnilo 14. října loňského roku. Od té doby se pořádá zhruba jednou za měsíc. Vyráží se do přírody za město do lesů nebo k řece či rybníku. Jedné procházky se účastnilo dokonce 19 chlupáčů, u jiné se ušlo více než 7 kilometrů.