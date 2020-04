Knihovna v Bohumíně už funguje, hned první den přišla stovka čtenářů

„Knihy jsem si záměrně šetřila, vracela jsem je postupně do biblioboxu před knihovnou a nečetla je tak rychle jako obvykle, ať s nimi vydržím až do otevření. Dokonce jsem už sáhla do domácí knihovničky a znovu si přečetla Babičku od Boženy Němcové,“ prozradila přede dveřmi knihovny jedna z čekajících čtenářek pár minut před jejím otevřením.

„Všechny vypůjčené publikace budeme i nadále automaticky prodlužovat, a to až do 30. června. Počínaje včerejškem navíc vyhlašujeme amnestii na dříve nevrácené knihy a promineme našim čtenářům i poplatky za pozdní vrácení. Amnestie potrvá do konce června,“ dodal ředitel.

Knihovna v centru Bohumína je pro veřejnost otevřena od pondělí do pátku, a to od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin s výjimkou středy, kdy funguje pouze v dopoledních hodinách. Dětské oddělení spolu s teen zónou přivítá návštěvníky ve všední dny kromě středy od 13 do 17 hodin. Stejnou otevírací dobu má i pobočka knihovny v městské části Skřečoň. Pobočka ve Starém Bohumíně je k dispozici dva dny v týdnu – v úterý a v pátek vždy od 13 do 17 hodin. V Záblatí si lidé mohou zajít půjčit knihu vždy v pondělky od 13 do 17 hodin.