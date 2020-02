Klatovské Vlastivědné muzeum bude hostit výstavu k tuzemským dějinám spodního prádla

„Výstavy jsou vlastně tři. Jednak je to výstava pod názvem Rodným krajem, výstava textilních obrazů zhotovených technikou textilní koláže pro přehlídku českých tvůrců na Prague Patchwork Meettingu v uplynulých letech (v přednáškovém sále hlavní budovy muzea), na chodbě vstupní haly muzea je to výstava Hygiena našich předků – střípky z dějin péče o hygienu těla u našich předků, a ve výstavním sále je to výstava Spodánky a ranošenky. Snažila jsem se v ní ukázat zestručněně vývoj spodního oděvu u nás,” informovala autorka výstavy.