Klatovská cukrárna se rozhodla zabojovat a začala opět vyrábět zákusky a dorty

„Dva týdny jsme společně přemýšleli, jak se k celé mimořádné situaci postavit, a nakonec jsme se rozhodli zabojovat. Jedinou možností, kterou výroba našich denně čerstvých výrobků momentálně umožňuje, je omezený provoz přes prodejní stolek mezi dveřmi. Začali jsme s ním v úterý 31. března ve zkrácené otevírací době v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Upravili jsme nabídku tak, že na přímý prodej bude vždy několik základních druhů oblíbených zákusků, dortů a pohárů. Narozeninové dorty budeme zatím vyrábět pouze na objednávku. Velmi nás potěší, pokud nás podpoříte a něco dobrého si k nám přijdete koupit, v případě zájmu budeme nabídku postupně rozšiřovat," vzkazují Klatovákům Ing. Gabriela Miltová a Bc. Kateřina Koláčková, dcery majitele rodinné cukrárny Rudolfa Andrleho.

Vymysleli systém, jak zjednodušit objednávky přes telefon a e-mail. Doufají, že svými vyhlášenými zákusky a dorty s téměř třicetiletou tradicí na klatovském trhu svým zákazníkům trochu zlepší náladu a jim to přinese alespoň částečnou tržbu na překonání této mimořádné situace.

„Zákazníci nesmí nově vstupovat do provozovny a konzumovat zde jídlo, což s sebou nese jiný způsob objednávání i změnu nabídky, kterou lidé najdou na našem Facebooku, Instagramu a webových stránkách www.cukrarnauandrlu.cz. Objednávat lze osobně v pracovních dnech u dveří cukrárny, telefonicky na čísle 376 311 419 a kdykoliv na e-mailu cukrarnauandrlu@seznam.cz. Objednávky přes telefon a e-mail umožňují domluvit přesný čas, na který si přejete mít objednávku připravenou," dodávají sestry Gabriela Miltová a Kateřina Koláčková.

Velmi je těší všechny dosavadní pozitivní ohlasy na své rozhodnutí a všem zákazníkům za ně děkují. Podle jejich slov jim to dodává energii pracovat i přes to, že provoz za těchto okolností je ztrátový. Obě se těší na příznivější dobu, kdy budou s celým kolektivem cukrárny opět moct vyrábět vše, co umí.