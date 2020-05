Kladno přizpůsobí péči o travnaté plochy, chce zamezit jejich vysychání

Údržba nemusí a ani nemá být všude stejně intenzivní, naopak je žádoucí některé plochy ponechávat s delší trávou, zase to zpomaluje odpar a odtok vody. Zároveň bylo založeno několik prvních lučních porostů, případně byly směsi bylin přisety do stávajících trávníku.

Květinové pásy se sekají jen dvakrát do roka. Veškerou péči o ně budou zajišťovat pracovníci údržby zeleně, od zálivky přes seče. „Doufáme, že si hezké životní prostředí nebudeme sami ničit. Samozřejmě uvítáme, pomohou-li nám občané nové plochy chránit před vandalstvím,“ uvedl primátor Dan Jiránek.

Na první barevné květy si bude nutné pár týdnů ještě počkat. „V prvním roce vypadá většina ploch nesekaně až zanedbaně, protože trvalky kvetou až v druhém roce a systém sečí je specifický. Z těchto důvodů se do směsí přidává určitý podíl letniček, které pomohou překonat toto období a zdobí plochy již několik týdnů a měsíců po vysetí. V druhém roce už by ale porost měl být zapojený a měly by kvést vyseté trvalky,“ upozornil primátor.