Kladenský zámek od 19. května opět ožije návštěvníky

28. května bude na zámku zahájena výstava malíře Borise Jirků, již bude možné navštívit kdykoliv v průběhu léta až do 6. září. V červnu se otevře unikátní nová expozice Zdeněk Miller, nejen Krtek.

Kladenský zámek slouží kulturním účelům již od 30. let minulého století, kdy objekt koupilo město a do jeho interiérů umístilo knihovnu, archiv a muzeum. Muzeum opustilo zámek v roce 2004, o deset let později i pobočka městské knihovny.