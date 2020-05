Kdy se otevírají muzea a galerie v Plzeňském kraji

Krátkodobé výstavy v hlavní budově muzea: do 28. 9. SPODÁNKY A RANOŠENKY – výstava k dějinám spodního prádla u nás; do 28. 9. HYGIENA NAŠICH PŘEDKŮ – střípky z dějin péče o hygienu těla u našich předků; do 28. 9. PRAHA STOVĚŽATÁ – výstava textilních obrazů zhotovených technikou textilní koláže pro přehlídku českých tvůrců na Prague Patchwork Meetingu v uplynulých letech; do 28. 9. "V" JAKO VÍTĚZSTVÍ – 5. KVĚTEN 1945 – výstava k osvobození Klatovska