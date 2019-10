Karlovarská střední škola hostila workshop zaměřený na dekoraci lázeňských pohárků

Od 14. do 18. října se na Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech uskutečnil druhý workshop zaměřený na dekoraci lázeňských pohárků. Název workshopu byl Wrap me in nature a jeho cílem bylo navrhnout design pro lázeňské pohárky vytvořené na předešlém workshopu.