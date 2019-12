Kam s velkoobjemovým odpadem? Do sběrného dvora

Nebyla to ani první ani poslední kampaň. Je pravda, že v listopadu byl úklid okolo kontejnerových stanovišt nejmenší. Tak například: v září bylo množství svezeného odpadu v tunách 64,88 za 133 000 korun, říjen 65,59 za 135 000 korun a v období od 18. do 30. listopadu to bylo "jen" 41,27 tun za 89 000 korun.