Jediná michelinská šéfkuchařka střední Evropy míří na Karlovský gastrofestival

„V uplynulých ročnících jsme do Velkých Karlovic přivezli již devět šéfkuchařů s michelinskou hvězdou, letos to přesto bude v jistém směru premiéra: poprvé a velmi rádi u nás přivítáme ženskou držitelku tohoto prestižního ocenění. Maďarka Eszter Palágyiová je ve svých 32 letech skutečným fenoménem nejen ve své zemi: jde o první a dosud jedinou oceněnou šéfkuchařku střední Evropy, restaurace Costes pod jejím vedením získala v minulých letech třikrát za sebou ocenění Restaurace roku Maďarska dle průvodce Dining Guide a sama Eszter v něm byla třikrát vyhlášena jako Chef of the year. Věřím, že si příznivci špičkové zážitkové gastronomie tuto mimořádnou příležitost nenechají ujít. Eszter Palágyiová připraví sobotní Michelinskou galavečeři a nedělní Michelinský oběd ve Spa hotelu Lanterna,“ láká Tomáš Blabla, ředitel Karlovského gastrofestivalu a současně pořádajícího Resortu Valachy.