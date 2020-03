Jaroslav Dušek a Jitka Kudláčková podpořili již podruhé lidi s autismem

Večer zpestřil vynikající klavírista Denis Szalbot a pomyslnou štafetu převzal zpěvák a kytarista Radek Čihák. „Denis má neuvěřitelnou kapacitu. Myslím si, že by měl být profesorem na vysoké škole. Je neuvěřitelné, co všechno dokáže, a co ví a umí. Zpíval mezopotámské a skotské texty v originálním jazyce, byl to opravdu zážitek,“ svěřila svoje dojmy ze setkání s Denisem Szalbotem Jitka Kudláčková.