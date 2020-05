Jan Saudek po šesti letech vystavuje v Galerii Malostranské besedy

Vystavované fotografie ztělesňují odvážné ponory do lidských citů, pudů, vědomí i podvědomí. Jde o výjevy, které jsou však tvořeny s jedinou vizí – oslavit člověka. Navazují tak na hnutí poválečné humanistické fotografie, které našlo svůj manifestační výraz v zatím nejslavnější výstavě všech dob The Family of Man.