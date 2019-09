Jako architekt přemýšlím nad sklem jinak, než je zvykem mezi skláři, říká Eduard Seibert

V rámci spolupráce našeho Ateliéru skla a klatovského PASKu jsme jako studenti měli přijít s návrhem, který bychom tady mohli odprezentovat a zrealizovat. Pro nás to byla výzva, protože téma karafiát není úplně jednoduché na zpracování. Ve skle to samo od sebe tíhne ke kýčovitému vyjadřování, takže zpracovat ho současným způsobem nebylo jednoduché. Můj návrh vycházel z tvaru stonku karafiátu. Ten má velmi elegantní siluetu. Přitom je tvar i dostatečně charakteristický, zároveň neubírá pozornost květům, takže dělá přesně to, co si myslím, že by dobrá váza měla dělat - držet květinu, umožnit ji napít se vody a vyniknout tomu, jak je kytice pěkná.