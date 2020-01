Jak se žilo a živořilo v kulisách normalizace? I o tom je výstava Jindřicha Štreita v Kroměříži

„V roce 2008 jsem požádal Jindru Štreita, zda by mohl vystavit své fotografie tematicky spjaté s dobou před listopadem 1989 a tak připomenout listopadové události roku 1989 pohledem zpět. Zamyslel se a pravil: Ale vybrali bychom nové, dosud nevystavované foténky z mého archivu! A k tomu knížku!

S radostí jsem přijal, požádal Zlínský kraj, zda by tento počin finančně podpořil, s tím, že by výstava proběhla i v jiných muzeích Zlínského kraje. Uspěli jsme a pustili se do práce. Navštívil jsem Jindru v jeho domě v Sovinci a celý den jsme vybírali z jeho bohatého archívu negativy. Bylo jich několik stovek a po dalším "prosetí" se počet ustálil zhruba na stovce. Ke spolupráci jsme přizvali Antonína Dufka, kunsthistorika, kurátora a publicistu z Moravské galerie v Brně. Tak se narodila výstava a kniha (AB)NORMALIZACE – ten název vymyslel spisovatel Ludvík Vaculík,” uvedl Jiří Stránský, ředitel Muzea Kroměřížska