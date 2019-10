Italské údolí Ledro je s českou kotlinou svázáno doslova pupeční šňůrou

Letos slaví v trentinském údolí Valle di Ledro zvláštní výročí. Je to přesně 100 let, co se po 1. světové válce jeho obyvatelé mohli vrátit do svých domovů. A tak si v Buštěhradu, Novém Kníně, Příbrami, Pticích a dalších středočeských obcích zabalili své věci a odjeli zpět do své domoviny.