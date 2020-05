Hrad Svojanov opět otevírá své brány, návštěvníci mohou vystoupat i na věž

Koronavirus uzavřel na několik týdnů památky. S uvolněním vládních opatření se brány opět otevírají. Od úterý se návštěvníci mohou podívat i do venkovního areálu Svojanova. Pracovníci hradu se snažili prostředí připravit tak, aby se výletníkům na Svojanově líbilo.

U závory před hradní branou bude pracovník, který zkontroluje vstupenky, ale také zkoordinuje počet osob, které do pokladny vstoupí. Před pokladnou si všichni budou muset ošetřit ruce dezinfekcí podobně, jak jsou zvyklí z obchodů. Nutná je také rouška, či jiná ochrana úst.

Návštěvníci budou moci vystoupat také na hlásku, aby se mohli rozhlédnout do malebného okolí. Vstup však bude z bezpečnostních důvodů omezený, aby se ve věži neshlukovalo více osob.

„Hláska bude mít samostatný provozní řád, aby se lidé vystřídali a nevystupovali naráz ve velkých skupinách. Vstup bude omezený na jednu rodinu,“ informoval Miloš Dempír. Další návštěvník s rodinou může vejít do prostor věže, až předchozí rodina sejde dolů.

„Pokud by lidé nedodržovali kázeň v souladu s vládními nařízeními, museli bychom přistoupit k tomu, že bychom věž úplně uzavřeli. V době, kdy jsme byli dva měsíce uzavření, nám stát nepomohl. Jsme odkázaní na to minimum, které máme a které si posléze vyděláme. Nejsme schopní personálně posilovat provozní dobu o lidi, kteří by pouze hlídali věž,“ podotkl kastelán.