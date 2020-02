Hrad Český Šternberk láká na zimní prohlídky, letos poprvé

„Zimní prohlídky jsme vypsali na všechny únorové i březnové víkendy, a to vždy na čas 13:00. Pokud by byl o prohlídky zvýšený zájem a prohlídka ve 13:00 se naplnila, bude vypsána další ve 13:15 či 13:30. Chtěli jsme tímto způsobem vyjít vstříc návštěvníkům, kteří by rádi navštívili hrad ještě před začátkem sezony a kteří se svými dětmi tráví jarní prázdniny a rádi by si volno zpestřili trochou historie.