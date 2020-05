Hledání brontosauřích šlápot překazila koronavirová pandemie

Akce Brontosauří šlápoty si získala velkou oblibu, zaujala celé rodiny, od nejmladších dětí až po starší generaci, včetně početných čtyřnohých příslušníků. Pravidelně se o diplom s potvrzením zdárného zdolání všech nastražených léček i vyluštění tajenky zúčastňuje kolem 500 zájemců. Takový přírodní detektiv musí na stromech, v trávě, v skulinách kmenů i kamenů najít ukryté lístečky s písmeny do závěrečné tajenky. Zábava to je lákavá i dobrodružná, kterou si oblíbili i nároční teenageři.

O to byla horší situace rodičů, kteří museli rychle probudit své znalosti ze školních let a neustále odpovídat na otázky svých ratolestí. „Mami, co to je za kytičku, tati, kde spí srneček?” Z nekonečného sledu otázek se rodičům až točila hlava. „Kdy uslyšíme kukačku?” Vysvobozením byl objev aligátora. „No vidíš, ten tady z tvých ustavičných otázek zdřevěněl,” zbavil se dalších dotazů strohým sdělením vyčerpaný tatínek.