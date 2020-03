HIT kariéra nezklamala studenty v Hradci Králové ani po dvanácté

Do soutěže TRINGL, zaměřené na studentské projekty, které jsou realizovány ve spolupráci tří subjektů, a to studentů, firem a univerzity, se přihlásilo 6 odvážlivců. Finanční odměnu ve výši 6 000 korun si odnesli hned dva vítězové za vývoj aplikace UHK Helper. Jedná se o aplikaci, která tzv. ulehčí život studenta díky různým notifikacím týkajících se blížících se termínů, zrušení výuky, volných učeben a dalšího.

Jedním z prezentujících byl i David Grey, student Informačního managementu na FIM UHK. „Hned v prváku jsem se šel ze zvědavosti podívat na HIT kariéru, kde mě zaujal stánek Škoda Auto, a to nejen kvůli tomu, že má sídlo v mém rodném městě, Mladé Boleslavi, ale také proto, že jsem netušil, že mají IT oddělení, kde bych si uměl sám sebe představit. Rozhovor se zástupcem firmy mě natolik oslovil, že jsem chvíli na to využil možnosti jeden a půl leté stáže v této společnosti,“ vzpomíná, jak mu právě veletrh pomohl nastartovat vysněnou kariéru.