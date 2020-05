Historie Hrou pro děti a jejich rodiče je i o tom, jak efektivně vyučovat dějepis

Aplikace Historie Hrou je moderní výuková pomůcka, která zábavným způsobem učí děti českým dějinám. Soubor propracovaných veršovaných hádanek má neoddiskutovatelný didaktický přínos.

S velkou pílí je vytvořila historička Tereza Dvořáková, která se zabývá nejen historií, ale také genealogií ve společnosti GeneTe.cz a předsedá České genealogické a heraldické společnosti, takže nikdo povolanější je snad ani sestavit nemohl.

Koncept zajímavě pojaté vzdělávací pomůcky využívá formu luštění šifer, takže si naši školáci mohou na chvíli připadat jako skuteční lovci pokladů, a přitom do sebe nasávat všechny potřebné informace, které vedou ke správnému vyluštění hádanky.

Hádanky v sobě skrývají indicie odkazující na známé historické osobnosti, zajímavá místa a události. Učení neprobíhá pasivním přijímáním informací z učebnice či videa, ale živě díky aktivnímu vyhledávání v encyklopediích nebo internetu. Oživení si historie zabaví děti i dospělé a rozhodně prospěje osvojení si zajímavých dat, která si musíte vyhledat, utřídit a spojovat do logických souvislostí.

To, co aplikace může dát celé rodině, po testování skvěle vystihla Daniela Krátká: „Navštěvujeme hrady a zámky, ale zjistili jsme, že to pro školní dějepis až tak moc nepomůže. Tahle aplikace ale dokázala propojit českou historii s hledáním pokladu, který je nám hodně blízký. Už se těšíme, až si v létě budeme moct projít některá místa a památky, která jsou do luštění šifer zapojena."

Tereza Hrbáčová by pro změnu přidala do hádanek víc nápověd. „Určitě by to tak bylo lehčí, ale je fakt, že když hledáte danou frázi z hádanky na internetu, tak vás většinou něco rovnou nasměřuje, kudy hledat dál. Jinak nemám co vytknout. Je to dobrý nápad a baví nás to," prozradila mladá maminka.

Petr Šíma nejvíce zase ocenil propojení historie s konkrétními městy a místy a říká: „Dává to dějepisu úplně nový rozměr, když to můžete zažít na vlastní kůži a řešit to přímo v terénu."

Aplikaci Historie Hrou je to zkrátka ideální prostředek, jak se popasovat s domácí výukou. Bezesporu se jedná o ideální doplněk, který zabaví vaše ratolesti a zároveň jim pomůže k efektivnímu osvojení si potřebných informací z českých dějin.

Aplikaci Historie Hrou podporuje Asociace učitelů dějepisu České republiky (ASUD), což potvrzuje to, že tato pomůcka je rozhodně vhodná k doplnění školní výuky.

Aplikaci Historie Hrou si také lze bezplatně vyzkoušet na stránkách: http://historiehrou.cz/?tk=lz1&aff=lz1