Historický korfbalový okamžik: Náchod získal první extraligové body

A hned pěkně zhurta. V sobotu si v osmém kole poradili s vedoucím Brnem a v neděli pak zúročili euforii i v zápase ve Znojmě.

Víkend naopak nevyšel obhájcům titulu z Českých Budějovic, kteří padli v sobotu doma se Znojmem a v neděli těsně podlehli i Prostějovu.

8. KOLO:

SK Plhov Náchod - Brno, KK 22:20

Už několikrát v extralize ukázali, že nechtějí být jen do počtu, sobotní výsledek však překvapil i hráče Náchoda. Korfbalisté v růžovočerných dresech totiž ve Dvoře Králové přehráli silné Brno 22:20 a poprvé v historii poznali, jak chutná extraligová výhra.

„Možná to vypadá, že jsme o Vánocích hrozně dřeli a teď se nám to vrátilo. Tak to však nebylo. Jde spíš o to, že se postupně otrkáváme a Brno si myslelo, že to pro ně bude easy match,“ komentovala náchodská opora Denisa Kolářová úspěch svého celku.

České Budějovice, KCC Sokol - Modří Sloni YMCA Znojmo 19:22

Tenhle výsledek také čekal málokdo. Znojmo do soboty vyhrálo jen jednou, v novém roce si však vyšláplo na úřadující mistry z Českých Budějovic, které na jejich palubovce zdolalo 22:19.

„Hráli jsme to, co jsme si řekli před zápasem. Využívali jsme slabin soupeře a vyhrávali důležité minisouboje ve dvojičkách. Kluci výborně ubránili nebezpečné střelce soupeře. Třeba mladý Honza Toufar to skvěle zvládl proti zkušenému Vlastovi Krejčímu,“ hledala znojemská korfbalistka Gabriela Filipovszká důvody výhry svého týmu.

9. KOLO:

Prostějov, SK RG - České Budějovice, KCC Sokol 21:20

Už následující víkend je čeká jeden z vrcholů sezony v podobě Europa Cupu, sebevědomí si však před odjezdem do Budapešti České Budějovice nezvedly. Po sobotní porážce od Znojma podlehli i v Prostějově 20:21.

„Šlo o velmi vyrovnaný duel až do konce. Soupeř vyhrál lehce spornou penaltou ani ne minutu před koncem. Zápas s Prostějovem byl podle mě hezčí, než ten se Znojmem. Bohužel se nám zranila Hanka Procházková a prostějovská Renča Havlová pak dala asi pět košů,“ smutnil českobudějovický Vlastimil Krejčí, jenž se blýskl osmi koši. „Jestli Hana nepojede ani do Budapešti, bude to špatné. Nechceme tam udělat ostudu. Páté nebo šesté místo by znamenalo úspěch,“ vyhlížel Krejčí Europa Cup.

Modří Sloni YMCA Znojmo - SK Plhov Náchod 21:22

Další velenapínavé drama a další body pro nováčka. Náchod prožil pohádkový víkend. Po sobotní překvapivé výhře zdolal těsně 22:21 i Znojmo.