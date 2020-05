Historická budova gymnázia v Bílovci má novou fasádu. Investorem je Moravskoslezský kraj

„Rekonstrukci zajišťovala ostravská firma Bystroň Group. Kromě jednoho měsíce technologických přestávek kvůli nevhodným klimatickým podmínkám se pracovalo non stop. Na to, že šlo o tak náročnou stavební akci realizovanou ve velké míře za plného provozu školy, vše probíhalo hladce, bez jakýchkoliv větších potíží, za což realizátorovi patří velké poděkování,“ informoval Pavel Mrva, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, a doplnil, že v projektovém řešení byly původně čtyři barevné návrhy.

„Bylo zaměřeno zejména na energetizaci provozu. Byla vyměněna všechna okna, dveře, zateplena fasáda i střechy. Šlo o dlouhodobý proces. A máme další plány. Chceme realizovat rekuperaci tepla v budovách B přístavby a také vystavět solární elektrárnu, která by měla částečně sanovat provoz školy. Nepočítáme s bateriovým úložištěm ani s dodávkou do sítě, ale v 90 procentech chceme vyrobenou energii použít na chod školy. A po vnějších opravách se zaměříme na další rekonstrukce vnitřních prostor – máme už připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci zbývajících sociálních zařízení. První etapa v hodnotě zhruba 1,5 milionu korun by mohla být realizována v průběhu července a srpna z finančních prostředků školy,“ uzavírá Pavel Mrva.