Historická budova gymnázia v Bílovci má novou fasádu

Náklady na rekonstrukci ve výši 9,8 milionu korun pokryl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který gymnázium zřizuje. Na rekonstrukci fasády se pracovalo non stop, kromě jednoho měsíce technologických přestávek způsobených nevhodnými klimatickými podmínkami.

„Fasáda bíloveckého gymnázia už obnovu nutně potřebovala. Naposledy se na ní pracovalo před čtyřmi desítkami let. Rekonstrukce byla projektována tak, aby se zachoval historický neorenezanční charakter budovy. Šlo tedy o poměrně náročnou stavební akci, která se ve velké míře realizovala za plného provozu školy. Práce začaly v září minulého roku. Hotovo bylo po sedmi měsících,” uvedl Jaroslav Kania, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek.

„Konečný vzhled budovy mohli ovlivnit i rodiče žáků a pedagogové školy. V anketě rozhodovali o nové barvě, kterou fasáda bude mít. S přihlédnutím k názoru odborníků z Národního památkového ústavu byl nakonec vybrán konzervativnější hnědý odstín. Budova gymnázia sice není památkově chráněná, ale je určitě na místě, aby byla co nejvěrnější své podobě před více než sto lety,” vysvětlil Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK pro školství a sport.

„Máme další plány. Chceme realizovat rekuperaci tepla v budovách B přístavby a také vystavět solární elektrárnu, která by měla částečně sanovat provoz školy. Nepočítáme s bateriovým úložištěm ani s dodávkou do sítě, ale v 90 procentech chceme vyrobenou energii použít na chod školy. Po vnějších opravách se zaměříme na další rekonstrukce vnitřních prostor. Máme již připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálních zařízení. První etapa v hodnotě zhruba jeden a půl milionu korun by mohla být realizována v průběhu července a srpna z finančních prostředků školy,” dodal Pavel Mrva, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka.