Hejtman v Dobrušce poklepal na základní kámen nové školní budovy

„Ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška jsem dnes byl skutečně poprvé a jsem rád, že jsem mohl vidět školu, která vychovává odborníky, po kterých je hlad, ať už to jsou robotici, programátoři, lidi, co pracují s CNC stroji, nebo chlapy, co si umí stoupnout nejen k ponku, svěráku či frézce, prostě chlapy, co umí s kovem dělat zázraky. A jak je patrné na této škole, tak rčení „zlaté české ručičky“ stále funguje. Protože škola v letošním roce slaví 70. výročí, tak bych jí chtěl ještě popřát dostatek studentů chtivých se něco naučit, neboť budou dělat práci, která je na dnešním trhu práce opravdu dobře ohodnocena. Zároveň bych škole ještě popřál spoustu nadšených pedagogů, protože vím, neboť i já jsem učitel, sice vysokoškolský, že je to práce hodně náročná. A když vidíte, že se studenti v životě dobře uplatní a neztratí, pak ta práce má opravdu smysl,” rozloučil se s dobrušskou střední školou hejtman.