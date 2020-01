Groz-Beckert přidal lidem na mzdách 4,2 procenta

„S odborovou organizací jsme se dohodli na navýšení 4,2 procenta, jak do tarifních, tak do smluvních mezd. U tarifů jde o paušální navýšení, u smluvních mezd o navýšení pro organizační jednotku s tím, že o konkrétních mzdových úpravách rozhoduje příslušný manažer,“ uvedl jednatel společnosti Groz-Beckert Czech Marek Kubuš.

Firma, která je součástí předního světového dodavatele komponentů a systémů pro textilní průmysl, se v kolektivní smlouvě zavázala při zachování všech stávajících benefitů také k navýšení příspěvku při narození dítěte z pěti na deset tisíc korun a zvýšení věrnostní odměny. Ta bude vyplácena při pětiletých výročích ve výši tisíc korun za odpracovaný rok. Za pět let práce tedy pět tisíc korun, za 10 let 10 tisíc korun, za 15 let 15 tisíc, za 20 let 20 tisíc atd.