Galerie na zlínském zámku uvede retrospektivu malíře Otakara Hudečka nazvanou Převrat v duši

„Hudeček patřil do generace zlomené válkou, trvale postižené hyperkritickou nedůvěrou k vlastnímu dílu – neustále v kuželu uhrančivého svitu odkazu Václava Chada. Zároveň byl v dvojím smyslu okultista. Na jednu stranu byl fascinován tajnými naukami, na druhou stranu jeho dílo, které sveřepě rozvíjel od 40. do konce 70. let, mělo zůstat neobjeveno. Jeho výjimečný umělecký osud nás učí, že lze být umělcem, aniž by bylo nutno bez ustání tvořit,“ uvádí autoři výstavy David Voda a Ladislav Daněk s tím, že Hudečkovo dílo, či spíše jeho torzo, se objevilo před dvaceti lety šťastnou náhodou v jeho olomouckém bytě postiženém povodní roku 1997. Hudeček v té době již dvacet let netvořil.