Fyzioterapeutka pomáhá léčit sterilitu téměř čtvrt století

„Největší motivací jsou pro mě pacienti samotní, a to nejen pacientky, které se snaží otěhotnět. V tom případě je radost pochopitelně největší - když se po dlouhých měsících nebo letech podaří s mým přispěním otěhotnět. Prvním „Mojžíškům” už bude příští rok 25 let. Nedávno jsem jednu pacientku s dcerou potkala, a když nás představovala, mladá slečna mi řekla – díky, paní, za to že jsem! No není to krásné?" dodává stále usměvavá Pavlína Svobodová.