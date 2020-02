Frýdek-Místek zahájil opravy a čištění komunikaci díky mírné zimě dříve

„V současnosti vykonáváme práce, které bychom obvykle zahájili až s příchodem jara. Počasí a teploty jsou natolik příznivé, že jsme s nimi začali už nyní, a to i s ohledem na vytíženost zaměstnanců, kteří by se jinak věnovali odklízené sněhu. Předláždili jsme dva chodníky v lokalitě M. Majerové, jeden již byl za hranicí životnosti a ve druhém se držela voda. Teď jsou opraveny. Pracujeme taky ve vnitrobloku ulice Mánesova a Jeronýmova, kde upravujeme schodiště a vybudujeme nájezdy pro kočárky. Za sebou už máme opravu podchodu k autobusovému nádraží, který býval po vydatných srážkách často zatopen. Vyměnili jsme podélné zamřížované žlaby pod schodišti, což by mělo problém dostatečně eliminovat. Zároveň jsme se v okrajových částech pustili do likvidace drnů kolem komunikací a chodníků a do jejich čištění,“ přiblížil práce předseda představenstva TS a. s. Jaromír Kohut s tím, že v nejbližších dnech mají v plánu také opravu odvodnění před garážemi na ulici Vrchlického.