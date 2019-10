Frýdek-Místek se připojí k projektu Housing First

„Chceme pomoci rodinám nebo matkám s dětmi, které žijí různě po ubytovnách, známých nebo v azylových domech, začlenit se zpět do společnosti a společenského života. Výrazně pomoci by jim v tom mělo bydlení ve standardních bytech a z jejich strany pak intenzivní a dlouhodobá spolupráce se sociálními pracovníky, která by vedla k udržení takového bydlení, což jde ruku v ruce také s pracovními návyky a zaměstnaností. Do programu Slezské diakonie se připojujeme poprvé a pro začátek poskytneme pro tyto účely dva městské byty o velikosti 1+1 a 2+1,“ řekl náměstek primátora za sociální oblast Marcel Sikora.