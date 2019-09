Frýdek-Místek přestaví prostor po bance a nechá zpracovat projekt na zázemí pro dopravce

Nabízí se otázka, proč město nemá své projektanty? „Stejně jako chirurg nebude léčit cukrovku a internista nebude operovat zlomeninu, i když oba jsou lékaři, tak podobně to je s projektanty. Jeden nemůže dělat projekty na všechno, vyžaduje to jisté kompetence a odbornost. Jeden se specializuje na cesty, další na objekty, další na budování kanalizace nebo vodovodu a tak dále. Na vypracování projektovek se často podílejí i další specialisté, se kterými projektanti spolupracují a jejichž vyjádření potřebují, například statici. Zpracování projektové dokumentace trvá mnohdy měsíce a město jich potřebuje několik desítek ročně. Projektanty nezaměstnává snad žádné město, protože celý proces je časově, kvalifikačně i kapacitně velmi náročný,“ sdělil náměstek Deutscher.

Nicméně jisté je, že zpracována bude projektová dokumentace na přestavbu prostor po Komerční bance, která dosud sídlí a funguje v přízemí frýdeckého magistrátu. „Banka v naší budově skončí k 31. březnu příštího roku. Do uvolněných prostor hodláme přesunout tzv. rychloobrátkové agendy, jako jsou informace, pokladna, podatelna a Czech Point. Soustředěny budou do jednoho místa, což bude pro občany mnohem přehlednější,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Další projektová dokumentace bude zpracována na vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího ve městě MHD. Vzniknout by mělo v odbavovací budově na autobusovém stanovišti. Bylo by tam zázemí jak pro administrativní činnost, tak pro řidiče. Zahrnovalo by denní místnost, šatny, umývárnu i sprchy pro řidiče, ale taky dispečink, technologickou místnost a podobně.