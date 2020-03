Frýdek-Místek nakoupil roušky a předává je zdravotníkům, zítra začne distribuovat seniorům a dalším

„Nemocnici jsme předali 2 500 kusů roušek z nanotextilie s účinností respirátoru FFP2. Každý zaměstnanec dostane dva kusy a ještě budou mít rezervu. Není to ze zásilky z Číny, není to pomoc od státu, ani od kraje, roušky jsme koupili za městské peníze od frýdecko-místecké firmy DEVA F-M, která je pro občany města sama vyvinula,” uvedl primátor Michal Pobucký.

Chtěl bych touto cestou poprosit, pokud by se náhodou stalo a nějaký doktor, sestra, lékárnice neměli zítra do 12 hodin tuto roušku, volejte prosím na náš krizový štáb na telefon 773 788 654, a my vám ji během zítřejšího dne okamžitě dodáme. Chci mít jistotu, že ji opravdu dostanou všichni, kteří ji nutně potřebují.