Frýdek-Místek chce osvobodit od poplatku za odpad děti až do 6 let věku

Sazba poplatku se zůstane stejná, tedy 492 na osobu a rok. Občané nad 70 let budou i nadále platit 252 koruny za rok. Výše poplatku je neměnná od roku 2007, a to i přesto, že v souladu se zákonem by mohlo město navýšit poplatek na více než 700 korun, což neučinilo.

V roce 2016 byly od poplatku za odpad osvobozeny děti do 3 let. „Nyní v souvislosti s aktualizací vyhlášky, ale také v návaznosti na programové prohlášení rady města navrhujeme, aby od poplatku byly osvobozeny děti až do 6 let. Cílem je alespoň částečně finančně ulevit a podpořit ještě více rodin s malými dětmi,“ uvedl primátor Michal Pobucký s tím, že schválení této změny by znamenalo snížení příjmů o 654 tisíc korun.