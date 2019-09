Frýdecko-místecké technické služby zvou na Den otevřených dveří

„Návštěvníky v rámci prohlídek seznámíme s jednotlivými činnostmi a provozy společnosti TS a.s. Budou moci nahlédnout do zázemí společnosti a představíme jim i techniku, se kterou se mohou setkat v terénu při opravách komunikací, údržbě zeleně nebo kontrolách a úpravách veřejného osvětlení. Takže si budou moci prohlédnout montážní plošiny, zametací stroje, kropičku, traktorové sekačky, ale taky vibrační válce a finišery, které se používají při pokládce asfaltových povrchů. Zájemce zavedeme i na dispečink, odkud sledujeme jednak stav veřejného osvětlení, ale taky semaforů ve správě města. Dostáváme na něj taky informace z teplotních čidel zabudovaných ve vozovkách v majetku města, což nám pomáhá operativně reagovat na stav komunikací zejména v podzimním a zimním období,“ nastínil průběh prohlídek předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut, který věří, že již 3. ročník této akce přiláká spousty návštěvníků.